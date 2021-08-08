В России в пятницу вечером 19 детей и двое сопровождающих из поезда Мурманск-Адлер оказались в больнице с кишечной инфекцией. К вечеру субботы число госпитализированных достигло 56, а по состоянию на 8 августа в больницах Кубани находятся уже 87 детей.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

По состоянию на 8 августа в больницах Кубани находятся 87 детей. Степень тяжести их состояния оценивается как легкая и средняя.

Сообщается, что всего было 246 детей и 24 сопровождающих. Они двигались в составе двух организованных групп. Дети, не пострадавшие от отравления, доставлены в местные здравницы.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что причина отравления - норовирус II-типа (желудочно-кишечная инфекция)

Напомним, 23 июля в Прикарпатском лагере госпитализировали 18 человек с массовым отравлением, среди них - 16 детей. Как сообщалось, врачи поставили диагноз "острый гастроэнтероколит". У заболевших была зафиксирована общая слабость, температура тела 37-37,6 градусов, тошнота, боли в животе.

"Страна" также сообщала, что в МОЗ дали украинцам рекомендации о том, как действовать при первых симптомах ботулизма. Как сообщает ЦОЗ, первые симптомы заболевания могут возникнуть через два часа после употребления зараженной пищи. Однако, чаще всего они появляются через 12-24 часов.

Ранее мы также писали о том, что в оздоровительном учреждении "Делюкс" в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей. Пострадали 5 человек.