В Украину прибыл новый посол Израиля. Фото
В воскресенье, 8 августа, в Украину прибыл новый посол Израиля Михаил Бродский, который заменит на этой должности Джоэля Лиона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Во время встречи с дипломатом работники посольства говорили про украинские традиции и выразили надежду, что сотрудничество будет "надежным и эффективным".
Михаил Бродский прибыл в посольство Израиля в Украине. Фото: facebook.com/IsraelinUkraine
Как известно, родился Михаил Бродский в России, а 30 лет назад переехал в Израиль. Там же и начал работу в МИДе в 2002 году. Уже в 2003-м он - пресс-атташе посольства в Москве.
А в 2009-м Бродский занялся должность директора по связям с общественностью, перебравшись в посольство Израиля в Лондоне.
Начиная с 2015 по 2018 годы дипломат работал послом Израиля в Казахстане.
Напомним, о переводе Бродского в Украину стало известно в предпоследнюю неделю июля, о чем он сам рассказал у себя на странице в соцсети.
Предыдущим послом Израиля в Украине был Джоэль Лион. Накануне своего увольнения он прибыл с официальным визитом в Умань, где поговорил с местными властями и правоохранителями. Специально ради такого события в город приехал и губернатор Черкасской области Александр Скичко.
Перед этим Джоэль гневно высказался про марш Бандеры, который прошел в центре Киева, назвав вождя ОУН пособником нацистского режима.