В воскресенье, 8 августа, в Украину прибыл новый посол Израиля Михаил Бродский, который заменит на этой должности Джоэля Лиона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Во время встречи с дипломатом работники посольства говорили про украинские традиции и выразили надежду, что сотрудничество будет "надежным и эффективным".

Михаил Бродский прибыл в посольство Израиля в Украине. Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Как известно, родился Михаил Бродский в России, а 30 лет назад переехал в Израиль. Там же и начал работу в МИДе в 2002 году. Уже в 2003-м он - пресс-атташе посольства в Москве.

А в 2009-м Бродский занялся должность директора по связям с общественностью, перебравшись в посольство Израиля в Лондоне.

Начиная с 2015 по 2018 годы дипломат работал послом Израиля в Казахстане.

Напомним, о переводе Бродского в Украину стало известно в предпоследнюю неделю июля, о чем он сам рассказал у себя на странице в соцсети.

Предыдущим послом Израиля в Украине был Джоэль Лион. Накануне своего увольнения он прибыл с официальным визитом в Умань, где поговорил с местными властями и правоохранителями. Специально ради такого события в город приехал и губернатор Черкасской области Александр Скичко.

Перед этим Джоэль гневно высказался про марш Бандеры, который прошел в центре Киева, назвав вождя ОУН пособником нацистского режима.