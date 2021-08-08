Марсоход американского космического ведомства NASA "Mars 2020 Perseverance" провалил свою первую попытку забора грунта на Марсе.

Об этом сообщает пресс-служба NASA на своем сайте.

В частности, марсоход NASA Perseverance передал на Землю данные, которые свидетельствуют о том, что во время первой попытки сбора грунта на Марсе марсоходу не удалось собрать ни одного грамма образца горной породы.

По данным представителей ведомства, проблема сбора породы не связана с техническими неполадками в системе забора проб. В пресс-центре предполагают, что марсианская горная порода может вести себя не так, как ранее представляли ученые.

В свою очередь, ученые запланировали более детальное изучение неудачной попытки забора.

Также в пресс-центре добавили, что у марсохода Perseverance есть определенное число задач, в которое также входит сбор грунта. Он должен собрать 43 образца при помощи специально разработанных пробоотборных трубок. После этого их нужно доставить на Землю в рамках миссии NASA и Европейского космического агентства под названием Mars Sample Return.

Ранее "Страна" сообщала, что китайский зонд доставил на орбитальный комплекс два килограмма грунта естественного спутника Земли.

Также напомним, что Китай готов поделится лунным грунтом с США при одном определенном условии.