Сегодня, 8 августа, город и административный центр одноименной провинции на севере Афганистана Кундуз был захвачен вооруженными силами движения Талибан.

Об этом сообщает ВВС.

В частности, данный город является стратегически важным для Афганистана. По данным представителя местных властей, Талибаном были захвачены все районы города, кроме аэропорта.

Помимо этого, в центре города уже подняли флаг талибов, в Кундузе начались пожары.

Отметим, что данный город Афганистана является своеобразными воротами в северной части страны (провинция на севере граничит с Таджикистаном - Ред.). Это связано с наличием проходящих автомагистралей, которые соединяют Кундуз и другие крупные города страны, и также выводят на внешние границы.

Также есть информация, что город Сар-э-Пуль, который расположен на севере Афганистана, тоже был захвачен талибами, однако подтверждения этому пока нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу, 6 августа, талибы захватили первый провинциальный центр в Афганистане. Речь идет о Зарандже, столице провинции Нимроз.

Также напомним, что захватывание территорий началось после вывода американский войск из Афганистана. "Страна" подробно анализировала, что будет в Афганистане после ухода американских войск.