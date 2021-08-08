Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил на сборах молодежного крыла партии (ЗеКемп) в качестве диджея David Braun. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Политика Страны".

Арахамия сыграл несколько сетов, один из которых был ремейком на песню группы "Грибы" - "Между нами тает лед".

На съезде присутствовали представители всех ячеек партии, более 250 делегатов. Участники проходили тренинги по таким направлениям: Государство, Экономика, Община.

В тренингах принимали участие народные депутаты от "Слуги народа", Андрей Король, Роксолана Пидласа, Роман Грышук, Алексей Жмеренецкий, Вадим Галайчук, Юлия Овчинская, Мария Мазенцева, Марьяна Безуглая, Анатолий Остапенко, Алексей Устенко, Виталий Безгин, Павел Павлиш. Кроме того, были представители министерств и несколько бизнес тренеров.

Также в "ЗЕкемп" спросили, что больше всего запомнилось участникам. Среди ответов были варианты: "Караоке", "кальян", "ужасная еда" и "прекрасные крысы".

Напомним, недавно Арахамия угодил в скандал из-за слов про ядерное оружие. Он сказал, что если бы наша страна не отдала ядерные боеголовки, мы смогли бы "шантажировать весь мир".

Также "Страна" рассказывала, что у Зеленского назвали "проявлением разочарования" слова главы президентской фракции Давида Арахамии про встречу главы Украины с Байденом. Тогда Арахамия сказал, что разговор между ними будет на повышенных тонах.

Не менее интересными были заявления Арахамии о том, что партии "Слуга народа" нужно перенимать опыт Коммунистической партии Китая.