В северокорейской провинции Хамген-Намдо проливной дождь затопил 1170 домов, из-за чего пришлось эвакуировать пять тысяч человек. Об этом сообщает государственное телевидение Северной Кореи, как передает "РИА Новости".

"Генеральный секретарь поставил перед ответственными секретарями городских и уездных комитетов ТПК важную задачу в трудный период, как сейчас, прилагать первоочередные усилия к обеспечению жизни населения в пострадавших районах", - говорится в сообщении.

Уточним, что накануне телевидение КНДР начало говорить, что в провинции Хамген-Намдо из-за ливня оказались затоплены сотни гектаров территории, а множество мостов уничтожены. На опубликованных кадрах было видно, что вода добралась до крыш домов, а мосты буквально "смыло".

При этом в эфире не говорилось о возможных жертвах катаклизма.

Наводнение в КНДР. Фото: РИА-Новости

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын уже 24 дня не появляется на публике. Такой период отсутствия является рекордным для главы страны в 2021 году.

Также "Страна" рассказывала, что 36-летний глава КНДР мог умереть из-за тяжелой операции на сердце.