Пожарные Украины, отправленные в Грецию помогать тушить лесные пожары, спасли от уничтожения два населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, сотня наших спасателей тушили возгорания на территории в окрестностях населенного пункта Спатари. Огонь охватил подходы к самому Спатари и соседнему селению Метохи. На их территории находятся 27 домов, 33 хозяйственных постройки, зернохранилище и приют для собак.

Также в ГСЧС Украины рассказали, что работы по ликвидации пожаров продолжаются.

Пожары в Греции. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, Министерство иностранных дел Украины порекомендовал гражданам воздержаться от поездок в туристические районы Северной Македонии и Греции, где сейчас бушуют лесные пожары. Также чиновники озвучили четыре основные рекомендации для граждан, которые только планируют свои поездки.

Также "Страна" рассказывала, что около Афин продолжают бушевать лесные пожары. Началась эвакуация местных жителей, а Зеленский призвал отправить туда сотню наших пожарных.

До этого сообщалось, что власти Турции из-за масштабных лесных пожаров были вынуждены объявить прибрежные территории зоной бедствия.