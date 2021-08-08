Специалист по этикету Грант Хэрролд, который прослужил семь лет, с 2004 по 2011 год, дворецким королевской семьи Великобритании, назвал запрещенные для ее членов продукты.

Об этом сообщает британский таблоид The Daily Express.

43-летний шотландец Хэрролд рассказал, что среди запрещенных продуктов питания были морепродукты. Данное ограничение было введено во избежание отравлений.

Примечательно, что подобный запрет удивил супругу принца Гарри темнокожую американку Меган Маркл. Для нее морепродукты являлись составляющими "идеального обеденного дня".

Помимо этого, экс-дворецкий упоминает про запрет на чеснок и лук. Бывший шеф-повар Даррен Макгрейди также сообщил, что не может подавать королевской семье "блюда с чесноком или слишком большим количеством лука".

Ранее "Страна" сообщала, как выбирать качественные продукты. Людям во время выбора еды стоит обратить внимание на внешний вид продукции, упаковку и дату изготовления. Помимо этого, большое внимание стоит уделить маркировке и информации о продукте.

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