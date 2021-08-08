Пока все внимание мировых СМИ было приковано к масштабным пожарам в тайге России, лесах Греции и Турции, на территории Украины также начались серьезные возгорания.

Об этом можно судить исходя из данных карты пожаров из Центра мониторинга NASA.

Согласно имеющимся данным, на территории Украины спутник NASА зафиксировал тепловые изменения, которые отмечены красными точками. Это говорит о пожарах. Преимущественно пожары идут в южной части страны.

Скриншот: worldview.earthdata.nasa.gov

В то же время, из-за пожаров в Турции президент Украины Владимир Зеленский направил туда два пожарных самолета. Помимо этого, президент Украины высказал искренние соболезнования лидеру турецкой страны.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в Грецию сотню пожарных. В северной части Афин сильный ветер привел к новым возгораниям из-за которых пришлось эвакуировать жителей из двух общин в предгорьях горы Парнита.

Также напомним, что возгорания в Турции, Греции и Италии повлияли на прогнозы погоды в Украине. В частности, синоптики не смогли спрогнозировать грозы в Житомирской области, которые затем направились на восток в сторону Киева и Чернигова.