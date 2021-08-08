За последние сутки Олимпийских игр в Токио коронавирус удалось обнаружить у 26 человек, которые были задействованы на проведении соревнований. Об этом сообщает организационный комитет "Токио-2020".

Но среди заразившихся нет спортсменов. Болезнь подтвердилась у представителей подрядных организаций, персонала Игр, представителей СМИ и нескольких волонтеров.

Всего с момента начала Олимпийских игр количество зараженных коронавирусом достигло 430 человек. За это время заболели 29 спортсменов.

Напомним, накануне появилась информация, что перед началом Олимпиады был обнаружен "лямбда" штамм коронавируса. Однако власти Японии решили не раскрывать данную информацию, несмотря на повышенный уровень заражения болезни.

Также напомним, что в Токио впервые из-за коронавируса спортсменку отстранили от соревнований. Речь идет о чилийской спортсменке-тхэквондистке. Она получила положительный результат теста на коронавирус.

"Страна" также писала, что за 6 августа на Олимпиаде в Токио подтвердились 22 случая заражения коронавирусом. Тогда спортсменов среди заболевших также не оказалось.