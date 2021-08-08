В воскресенье, 8 августа, закончились Олимпийские игры в Токио, на которых Украина в медальном зачете заняла 44 место, имея в своем активе только одну золотую медаль.

В связи с этим мы решили вспомнить, как наша страна выступала на летних Олимпийских играх.

Впервые украинская сборная выступила в 1996 году на Олимпиаде в американской Атланте, где сумела выиграть 9 золотых, 2 серебряные и 12 бронзовых наград, заняв 9 место в общем зачете.

Фото: olympiady.ru

В 2000 году летние Олимпийские игры проходили в Сиднее. Украинцы завоевали 3 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых наград, что позволило им занять 21 место.

То есть, гораздо ниже, чем в 1996 году.

Фото: olympiady.ru

А вот в 2004 году, во время состязаний в греческих Афинах наши спортсмены смогли взять 9 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. Тогда мы заняли 12 место в медальном зачете.

Фото: olympiady.ru

Летние Игры 2008 проходили в Пекине. Украинские спортсмены тогда завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых наград. В результате Украина заняла 11 место.

Фото: olympiady.ru

На летних соревнованиях в Лондоне-2012 украинцы завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. В итоговом медальном зачете Украина заняла 14 место.

Фото: olympiady.ru

В 2016 году летние Олимпийские Игры проходили в бразильском Рио-де-Жанейро. Там украинские атлеты выступили гораздо хуже и взяли 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых награды. Тогда наша страна заняла лишь 31 место.

Фото: olympiady.ru

А вот итог Игр в Токио-2020. Наша сборная заняла только 44-е место. Это худшая позиция для нашей сборной за все время выступлений на Олимпиаде. Но, как видим, тенденция к ухудшению показателей началась с 2016 года, когда страна погрузилась в кризис, на востоке шла война и государство стало намного меньше внимания уделять спорту.

Напомним, украинские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наша страна заняла 44 место в медальном зачете между Косово и Белоруссией. Об этом свидетельствуют данные организационного комитета "Токио-2020".

Также "Страна" рассказывала, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая заняла третье место по прыжкам в высоту, сфотографировалась после соревнований с российской представительницей Марией Ласицкене, которая заняла первое место.