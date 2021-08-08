По состоянию на воскресенье, 8 августа, в Украине обесточенными из-за разгула стихии остаются 55 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, больше всего обесточенных населенных пунктов в Полтавской области - 17. Дальше идет Сумская область, где без света сидят жители 10 населенных пунктов. На третьем месте - Черниговская область (9).

Меньше всего непогода затронула Донецкую область, где без света 6 населенных пунктов, Кировоградскую область (4) и Одесскую (2).

Сейчас к возобновлению подачи электричества уже подключили бригады облэнерго. А в Кировоградской области до сих пор продолжаются работы по уборке в зоне стихийного бедствия. Здесь ветер повалил больше сотни деревьев. Но, слава Богу, обошлось без жертв.

Напомним, недавно в Хмельницкой области прошел мощный ливень с дождем, который повалил множество деревьев и посрывал крыши с домов.

Также "Страна" рассказывала, что вчера, 7 августа, трассу "Одесса-Николаев" засыпало снегом. Водители в сети выложили видеоролики необычного для лета атмосферного явления.

Напомним, что вероятной причиной ухудшения погоды в Украине синоптики называют циклон Генри, который пришел в нам со стороны Адриатического моря.