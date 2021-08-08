Рано утром сегодня, 8 августа, в Турции в очередной раз произошло кошмарное ДТП, в котором перевернулся автобус с людьми. Есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Трагедия разыгралась в провинции Балыкесир (северо-запад Турции - Ред.). Здесь водитель автобуса потерял управление, отчего транспортное средство перевернулось.

Трагический инцидент произошел в 04:40 по местному времени, власти сообщили о летальном исходе для 14 пассажиров автобуса. Еще 18 человек были госпитализированы в пять больниц.

Автобус, по словам местных властей, являлся рейсовым и совершал поездку по маршруту "Балыкесир - Эдремит". Дорожно-транспортное происшествие произошло на окружной дороге.

В данный момент транспортное средство уже перевернули в должное положение, однако его задняя и передняя части сильно деформированы.

Фото: t.me/rian_ru

Ранее "Страна" сообщала, что в понедельник, 2 августа, в Турции перевернулся автобус с гражданами России, которые отдыхали на курорте. Автобус совершал поездку в аэропорт, но попал в ДТП и вылетел на встречную полосу. Погибло 4 человека.

Также напомним, что в Хорватии перевернулся автобус с пассажирами. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 10 человек. Помимо этого, местные власти сообщили о госпитализации 45 человек.