"Я прыгала от счастья". НОК выбрал знаменосца Украины на церемонии закрытия Олимпиады в Токио
В воскресенье, 8 августа, в Токио состоится торжественное закрытие Игр ХХХІІ Олимпиады, на котором флаг Украины понесет обладательница двух олимпийский наград Людмила Лузан.
Об этом сообщает пресс-служба НОК на своем сайте.
В частности, Лузан победила на двух дистанциях в гребле на каноэ.
Спортсменка сообщила, что для нее является огромной честью нести флаг своей страны, однако она не ожидала, что выберут именно ее.
Людмила Лузан в своем интервью рассказала, что прыгала от счастья, когда ей объявили данную новость. По словам девушки, она не ожидала, что на этой Олимпиаде все сложится именно так и она сможет завоевать две из двух для нее возможных олимпийский наград.
Также она добавила, что с нетерпением ждет этот торжественный момент и с гордостью пронесет флаг Украины на торжественной церемонии закрытия Игр.
Как сообщала "Страна", 5 августа Людмила Лузан завоевала бронзу для Украины на каноэ-одиночке. 24-летняя украинка финишировала третьей на дистанции в 200 метров.
Также напомним, что вторую медаль девушка завоевала в дуэте на каноэ-двойке вчера, 7 августа. Людмила Лузан выступила в паре с Анастасией Четвериковой и принесла в копилку украинской сборной еще одно серебро.