В воскресенье, 8 августа, в Токио состоится торжественное закрытие Игр ХХХІІ Олимпиады, на котором флаг Украины понесет обладательница двух олимпийский наград Людмила Лузан.

Об этом сообщает пресс-служба НОК на своем сайте.

В частности, Лузан победила на двух дистанциях в гребле на каноэ.

Спортсменка сообщила, что для нее является огромной честью нести флаг своей страны, однако она не ожидала, что выберут именно ее.

Людмила Лузан в своем интервью рассказала, что прыгала от счастья, когда ей объявили данную новость. По словам девушки, она не ожидала, что на этой Олимпиаде все сложится именно так и она сможет завоевать две из двух для нее возможных олимпийский наград.

Также она добавила, что с нетерпением ждет этот торжественный момент и с гордостью пронесет флаг Украины на торжественной церемонии закрытия Игр.

Как сообщала "Страна", 5 августа Людмила Лузан завоевала бронзу для Украины на каноэ-одиночке. 24-летняя украинка финишировала третьей на дистанции в 200 метров.

Также напомним, что вторую медаль девушка завоевала в дуэте на каноэ-двойке вчера, 7 августа. Людмила Лузан выступила в паре с Анастасией Четвериковой и принесла в копилку украинской сборной еще одно серебро.