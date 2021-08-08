После старта арбузного сезона кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала, как правильно употреблять арбуз в пищу, чтобы он не нанес вреда здоровью. Рекомендации и советы врача-диетолога приводит RT.

Так, на ягоды и фрукты не стоит чрезмерно налегать. Особенно это касается людей, которые предрасположены к набору веса или сахарному диабету.

Также специалисты советуют есть арбуз в первой половине дня. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на мочевыделительную систему во время сна. Норма для взрослого человека не более 500 грамм в день, для детей не более 350 грамм в день.

Кроме того, диетолог рассказала об угрозе отравления арбузом. Поэтому рекомендуется покупать арбузы в сезон, а также интересоваться тем, где ягода была выращена и в каких условиях. Желательно также проверять сертификаты качества.

Ранее "Страна" рассказывала про рабский труд при сборе арбузов в ряде районов Украины. Однако с тех пор ситуация только усугубилась.

Напомним, в Минздраве Украины рассказали, что от арбузов не всегда стоит отказываться, если в них есть нитраты. По их словам, не всегда нужно отказываться, поскольку слово "нитрат" имеет часто шаблонный окрас.

Также мы рассказывали про десять сезонных овощей, которые нужно включить в свой рацион как можно быстрее.