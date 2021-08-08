В воскресенье, 8 августа, умер известный украинский художник и руководитель знаменитого художественного музея в Одессе Александр Ройтбурд.

Об этом рассказали в самом музее, а также друзья художника.

Какие-либо детали смерти на данный момент отсутствуют, хотя известно что Александр Ройтбурд долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Возможно оно и стало причиной его смерти.

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. Окончил местный педагогический институт, а в 2017 году выиграл конкурс на должность директора городского художественного музея. Уже на следующий год глава Одесской облгосадминистрации подписал с ним контракт на 5 лет.

Напомним, сразу после конкурса Ройтбурда обвинили в том, что он является порнографом. В областном совете депутаты долгое время отказывались утверждать его в должности.

В сентябре 2019 года Одесский облсовет своим решением уволил Ройтбурда. Но Минкульт Украины стал на его сторону художника, выпустив специальное заявление.

Восстановили его в должности 10 февраля 2020 года. Решение вынес Приморский районный суд Одессы.