На фоне ухудшения отношения Украины и Белоруссии и с учетом поддержки Киевом европейских санкции против президента Александра Лукашенко и его ближайшего окружения, под удар могут попасть украинские товары в соседней стране.

На днях в Минске прошло заседание президиума Совета Республики Беларусь на котором выступил глава Минского городского исполкома Владимир Кухарев.

Как сообщает портал "Беларусь сегодня" он заявил, что 27 июля провел совещание с представителями торговых сетей Минска, на котором потребовал убрать украинские, а также литовские и польские товары с "лучших мест" на полках в магазинах.

По его мнению торговые сети Минска проявляют "политическую близорукость", предлагая покупателям товары из тех стран, которые проводят недружественную политику по отношению к Беларуси.

"И мы открыто им поставили вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье - Ред.) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - сказал Кухарев.

Ранее "Страна" в материале "Против Бацьки с украинской "колючкой" разбиралась, как поток беженцев в Литву может сломать западный план борьбы с Бацькой.