В воскресенье, 8 августа, под Житомиром из-за аварии на насосной станции в местную реку попало около семи тысяч кубометров неочищенных сточных вод. Об этом рассказали в пресс-службе горсовета Житомира.

Так, из-за аварии на коллекторе уже созвали внеочередное заседание городского совета. Предварительной причиной ситуации чиновники называют аварию с электродвигателями на коллекторе.

Решение комиссии предусматривает, что анализы воды в реке будут проводиться каждый час. А в случае, если уровень кислорода в реке снизится, то уровень сброса воды снизят до 3,05 кубометра.

По данному факту уже начали служебное расследование. Сейчас известно, что работы по замене двигателей насосной станции продолжаются.

Напомним, ранее без воды на Донбассе также остался Киевский район оккупированного Донецка. Сепаратисты обвинили украинских солдат якорбы в обстреле города из минометов.

Также "Страна" писала, что в Черкасской области произошел массовы мор рыбы в реке Рось. По горячим следам стало известно, что от речной вода на проблемном участке исходил очень резкий и неприятный запах.