Украинская велогонщица Елена Старикова сумела завоевать серебро в категории индивидуальный спринт на XXXII Олимпийских играх в Токио, которые официально сегодня 8 августа будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в соцсети.

Так, напомним, что Старикова является ученицей Евгения Болибруха. А в полуфинале сумела справиться с трехразовой чемпионкой мира Ли Хвейши из Гонконга. Однако в борьбе за золото уступила мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады.

Уточним, что медаль украинской велогонщицы стала 19-й наградой Украины на Олимпиаде в Токио.

Напомним, вчера 15-летний украинский спортсмен Алексей Середа в категории прыжков в воду с вышки занял шестое место. Для него это первые Олимпийские игры. Первые две позиции заняли спортсмены из Китая, а бронзу добыл - великобританец.

Также "Страна" рассказывала, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая заняла третье место по прыжкам в высоту, сфотографировалась после соревнований с российской представительницей Марией Ласицкене, которая заняла первое место.