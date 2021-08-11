"Страна" продолжает спецпроект ко Дню независимости Украины. Мы рассказываем о каждом годе государства, которое возникло 30 лет назад.

2007 год стал для Украины последним пред-кризисным. Это был год нарастания кредитного пузыря, который громко лопнул в конце следующего года.

Но пока народ купался в потребительском счастье и ничего такого не ожидал. Эйфории добавило то, что Украина стала страной, принимающей Евро-2012.

Наверху же шла перманентная война между "оранжевыми" и "бело-голубыми". Виктор Янукович, ставший в 2006-м году премьером, перебирал на себя все больше власти. И президент Ющенко распустил Раду, после чего удалось возродить "оранжевую" коалицию.

Правда, премьером снова стала Тимошенко, а это означало новую войну на раскол в промайдановском лагере. В результате чего Янукович уже в 2010 году вернулся во власть - уже президентом.

"Страна" вспоминает главные события 2007 года. Другие материалы проекта можно прочитать здесь.

Роспуск Рады

2006-й год закончился нарастающим конфликтом премьера Ющенко и президента Януковича после того как последний отказался подписывать письмо с просьбой о предоставлении Украине Плане действий по членству в НАТО.

Это крайне не понравилось американцам и при их поддержке Ющенко начал готовить роспуск Рады.

Союзником президента в этом процессе стала Юлия Тимошенко, которая также хотела досрочных выборов, чтоб стать премьером.

При этом она пошла на хитрость - в начале 2007 года она помогла регионалам преодолеть президентское вето на закон о Кабмине (которые резко сужал полномочия президента по влиянию на правительство). Принятие этого закона окончательно испортило отношения Ющенко и Януковича.

Масло в огонь подлило и то, то регионалы начали вербовать в свои ряды депутатов от БЮТ и "Нашей Украины", чтобы сформировать конституционное большинство - 300 голосов - и преодолевать вето президенты на законы.

Причем эта работа велась успешно. Помогало само руководство "оранжевых" фракций. В марте оно призвало своих нардепов бойкотировать работу парламента. Но многие депутаты (а главное - их спонсоры) таким образом лишались влияния, ради которого и покупали себе места в списках обеих партий власти.

То есть шли они во власть, а оказались в оппозиции. Поэтому многие откликались на предложения правящей коалиции во главе с Януковичем и пополняли ее ряды.

Видя, что этот процесс может принять лавинообразный характер, президент Виктор Ющенко 2 апреля распускает Верховную Раду и объявляет перевыборы.

На грани силового противостояния

Основания для роспуска парламента были крайне сомнительны, так как не соответствовали ни одному из оснований, которые были прописаны в Конституции.

По этой причине правительство Януковича и парламентское большинство указ о роспуске признавать отказались. А Указ президента оспорили в Конституционном суде.

Партия Регионов стала свозить людей в Киев для участия в митингах. В центре столицы появились палаточные городки.

К концу апреля ситуация, казалось, поворачивает в пользу Януковича - Конституционный суд был близок к тому, чтоб признать Указ Ющенко неконституционным.

Но Ющенко издал второй Указ о роспуске и процесс была запущен по-новой. Но и этот Указ был оспорен в Конституционном суде и дело шло к его отмене.

Параллельно развернулся конфликт вокруг Генпрокуроратуры, которую хотел взять под свой контроль Виктор Ющенко. Однако его ставленника не пустил "Беркут", который прислал министр внутренних дел Василий Цушко.

Ющенко дал приказ двинуть на Киев внутренние войска. Но милиция останавливала их на пути к столице. Страна оказалась на грани силового противостояния и гражданской войны.

Но сторонам вновь, как и в 2004 году, удалось прийти к компромиссу. После длительных ночных переговоров в конце мая Ющенко, Янукович и Мороз пришли к компромиссу - досрочные выборы будут, но осенью. В конце октября.

По данным многих источников параллельно была заключена негласная договоренность между регионалами и Ющенко, что после выборов будет создана "широкая коалиция" между Партией Регионов и "Нашей Украиной". Активным лоббистом этого проекта вытсупал Ринат Ахметов - крупный бизнес был заинтересован в стабилизации ситуации и в консолидации власти. Также проект поддержал влиятельный глава Администрации президента Виктор Балога.

Но у Юлии Тимошенко на этот счет были совсем другие планы.

Тимошенко снова премьер

На выборы партия Ющенко пошла вместе с партией Юрия Луценко, образовав блок "Наша Украина-Народная самооборона" (НУНС). Однако это объединение вновь оказалось на третьем месте. Также в Раду прошли коммунисты и Блок Литвина (социалисты Мороза не смогли преодолеть барьер). А лидерами стали Партия Регионов (она нарастила свой результат на 2,2% почти до 35%) и БЮТ. Блок Тимошенко "прыгнул" сразу на 7% до более чем 30%. Это стало главной неожиданностью выборов.

Неожиданность эта объяснялась сверхпопулистской предвыборной кампанией Тимошенко. Она обещала все и каждому. Например, отдать сгоревшие вклады советского "Сбербанка", отменить призыв в армию и многое другое.

Большинство из этих обещаний выполнено не было, что и предопределило проигрыш Тимошенко на президентских выборах 2010 года.

Но тогда она была триумфатором. И ее высокий результат фактически поломал план по созданию коалиции между "Нашей Украиной" и Партией Регионов. Ведь на двоих с партией Ющенко в новой Раде у БЮТ было 228 голосов - пусть и с небольшим перевесом, но больше, чем минимально необходимое количество для создания коалиции (226). И Ющенко было невозможно объяснить своим сторонникам почему он создает коалицию с Януковичем, а не с "оранжевой" Тимошенко.

Ющенко прекрасно понимал, что, соглашаясь на коалицию с БЮТ и делая Тимошенко премьером, он резко усиливает своего главного врага в оранжевом лагере. Но с точки зрения имиджа и рейтинга коалиция с Януковичем в таких условиях была еще хуже. Да и американцы идею премьерства Тимошенко поддерживали (с учетом необходимости подписать письмо о предоставлении ПДЧ). Поэтому, скрепя сердцем и после долгих проволочек, Ющенко все ж таки в декабре дал добро на коалицию БЮТ и НУНС. Тимошенко стала премьером, а представитель НУНС Арсений Яценюк - спикером.

Партия Регионов ушла в оппозицию, выжидая когда напряжённые отношения Тимошенко и Ющенко взорвут новую коалицию изнутри. Ждать пришлось недолго. Но об этом подробнее в следующей серии.

Последний "тучный" год

2007-й стал последним годом перед кризисом, когда потребление било ключом. Кредиты давались на всё - от автомобилей до ремонта квартиры.

Но разгонялась таким образом и инфляция. К примеру, доступная (относительно) ипотека взвинтила цены на жилье так, что за "убитую" однушку в Киеве давали 70 тысяч долларов. Приличная квартира в столице стартовала от ста тысяч долларов.

Самыми доступными были кредиты в долларах, которые давались под 9-10% годовых. Схема была простая - украинские банки брали кредиты у западных банков, а затем "перепродавали" их населению.

Курс "бакса" стоял как вкопанный на отметке "5", и народ не опасался, что завтра гривна рухнет, и валютный кредит просто нечем будет отдавать.

Как собственно, и произошло, когда в конце следующего года рванул мировой финансовый кризис.

Но пока народ радовался прелестям кредитного пузыря и ни о чем таком не подозревал - у людей была иллюзия, что наконец-то жизнь стала налаживаться. Быстро росли зарплаты.

Среди экспертов становилось популярным мнение, что Украина наконец-то становится "нормальной европейской страной", в которой политические неурядицы и постоянные выборы никак не влияют на экономику.

Но эйфория эта закончилась уже осенью следующего года.

Год техногенных катастроф

2007 год оказался трагическим с точки зрения количества техногенных катастроф.

Взрывались дома от бытового газа (случай в Днепропетровске унес жизни 28 человек).

Погибли от взрыва метана 106 горняков на донецкой шахте Засядько. Это антирекорд по шахтерским смертям в Украине.

Из-за плохого состояния железных дорог сошли с рельс несколько поездов - в том числе цистерны с фосфором во Львовской области, которые взорвались и накрыли ядовитым облаком десятки сел.

Убийства Кушнарева и Курочкина

В 2007 году продолжились громкие убийства.

В январе на охоте застрелили одного из самых ярких лидеров юго-востока - Евгения Кушнарева, бывшего губернатора Харьковской области, организатора антиоранжевого съезда в Северодонецке и замглавы фракции Партии регионов.

По официальной версии, пуля одного из охотников из группы, где был и Кушнарев, срикошетила и попала в политика.

Невольным убийцей стал депутат Харьковского облсовета Дмитрий Завальный - профессиональный стрелок-спортсмен. Он получил срок за убийство по неосторожности, но уже в 2009 году вышел по амнистии.

Смерть Кушнарева обросла множеством трактовок. Молва говорила, что это было умышленное убийство - чтобы накануне готовившегося Виктором Ющенко роспуска парламента убрать с поля одного из наиболее ярких представителей Антимайдана.

Адвокаты семьи Кушнаревых напрямую никого не обвиняли, но говорили, что следствие проигнорировало ряд версий - например, что винтовкой Завального могли воспользоваться другие. Сами же родственники погибшего заявляли, что на Кушнарева покушались и раньше, ему поступали угрозы.

Интересно, что через год после убийства место, где охотился Кушнарев, сгорело от лесного пожара. И восстановить обстоятельства смерти уже не представлялось возможным.

Второе громкое убийство года - выстрел в российского бизнесмена Максима Курочкина, который находился в конфликте с группой "Приват" Игоря Коломойского из-за рынка "Озерка" в Днепропетровске.

Максима Курочкина считали связанным с владельцами ряда облэнерго в Украине, а владельцами отелей "Премьер-палас" в Киеве и "Ореанда" в Ялте. В 2004 году он активно участвовал в кампании Виктора Януковича, а на выборах в Раду в 2006 году, по некоторым сведениям, финансировал блок Натальи Витренко (он в Раду так и не прошел).

В конце 2006 года Курочкин неожиданно появился в Украине и был арестован по одному из многочисленных уголовных дел.

А 27 марта 2007 года его застрелили выстрелом из снайперской винтовки на выходе из Святошинского суда.

После убийства "Приват" открестился от случившегося и заявил, что по "Озерке" с Курочкиным все давно улажено. Следствие установило киллера - в убийстве подозревают бывшего украинского спецназовца Тимофея Ратушного, уехавшего в Россию - но его местонахождение до сих пор не установлено. Кто заказчики в этом деле - тоже неизвестно. Как, впрочем, и по большинству других резонансных убийств в Украине.

Украина получила Евро-2012

Украине и Польше доверили проводить матчи Евро-2012, что тогда преподносилось как огромная победа Ющенко. Однако по иронии судьбы третий по популярности чемпионат в мире организовала и провела команда Януковича, который в 2010 году стал президентом Украины.

При этом, во времена "оранжевых", подготовка к чемпионату была провалена. И активные работы начались лишь с 2010 года. Но об этом - в следующих сериях.