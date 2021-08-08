Врачи коронавирусного фронта подвели итоги минувших суток. Ситуация в Украине остается сложной. Так, по состоянию на утро воскресенья, 8 августа, общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 619 человек. Превышение суточной планки в тысячу человек, которое держалось трое суток, таким образом прервано.

Напомним, что вчера, 7 августа в стране было официально сообщено о 1 054 новом случае заражения. По сравнению с предыдущим днем, число выявленных зараженных за сутки резко упало на 435 человек.

Умерли за отчетные сутки 10 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 095 человек).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети.

Выздоровели за последние сутки 235 человек (с начала эпидемии - 2 190 921 пациент - Ред.).

Среди новых зараженных 45 детей и 11 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Херсонской области (101 человек), Днепропетровской области (72), Одесской области (50) и Харьковской области (38).

В столице Украины за истекшие сутки коронавирус выявили у 53 человек.

А по последним данным университета Джона Хопкинса (на утро 8 августа 2021 года - Ред.), с момента начала пандемии на Земле коронавирусом заразились уже 202 251 876 человек, умерли на этот час 4 286 441 заболевший (смотри фото).

Все это объясняет резкое изменение позиции Минздрава Украины по поводу временного интервала между двумя вакцинами. Так, например, вчера 7 августа, главный санитарный врач Игорь Кузин (сменил на этом посту нынешнего главу МОЗ Украины Виктора Ляшко - Ред.) заявил, что временной промежуток между двумя уколами можно и нужно сократить до 14 дней.

А тем временем в Европе наблюдается прямо противоположная тенденция. Во Франции молодые люди активно ищут болеющих Covid-19 с тем, что бы их специально заразили. Парни и девушки объясняют свою позицию тем, что лучше неделю поболеть, чем потом каждые полгода или три месяца делать прививки.

Однако специалисты называют такую позицию молодых людей безответственной и заодно предупреждают, что она может спровоцировать новые вспышки эпидемии на континенте. Так как поиски добровольных помощников по заражению активно ведутся в социальных сетях.