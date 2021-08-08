Как в Януковича. В премьер-министра Чехии бросили яйцо. Видео
В Чехии в премьер-министр Андрея Бабиша бросили яйцо. Видеоролик произошедшего опубликовали в соцсетях.
Брошенный "снаряд" испачкал одежду Бабиша и нескольких стоявших рядом людей.
Инцидент случился в поселке Пругонице, в котором проживает глава чешского правительства.
Нападение случилось в тот момент, когда он подписывал свои книги. Активисты устроили неподалеку митинг, требуя отмены ковид-ограничений и вакцинации от COVID-19. В ходе акции протеста звучали оскорбления в адрес премьер-министра. Потом один из протестующих бросил в Бабиша яйцо.
Охрана быстро увела премьера в помещение ресторана, расположенного неподалеку.
Incident s vajíčkem a co bylo potom. #video Raptor-TV pic.twitter.com/cGOKEQdkFU— Karel Peka (@karelpeka) August 7, 2021
В похожую историю попал бывший президент Виктор Янукович в 2004 году. Тогда он также занимал пост премьер-министра и находился с визитом Ивано-Франковской области.
Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о необходимости перезагрузки испорченных отношений с Россией ради развития экономики Чехии и создания рабочих мест.