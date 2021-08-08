В Чехии в премьер-министр Андрея Бабиша бросили яйцо. Видеоролик произошедшего опубликовали в соцсетях.

Брошенный "снаряд" испачкал одежду Бабиша и нескольких стоявших рядом людей.

Инцидент случился в поселке Пругонице, в котором проживает глава чешского правительства.

Нападение случилось в тот момент, когда он подписывал свои книги. Активисты устроили неподалеку митинг, требуя отмены ковид-ограничений и вакцинации от COVID-19. В ходе акции протеста звучали оскорбления в адрес премьер-министра. Потом один из протестующих бросил в Бабиша яйцо.

Охрана быстро увела премьера в помещение ресторана, расположенного неподалеку.

Incident s vajíčkem a co bylo potom. #video Raptor-TV pic.twitter.com/cGOKEQdkFU — Karel Peka (@karelpeka) August 7, 2021

В похожую историю попал бывший президент Виктор Янукович в 2004 году. Тогда он также занимал пост премьер-министра и находился с визитом Ивано-Франковской области.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о необходимости перезагрузки испорченных отношений с Россией ради развития экономики Чехии и создания рабочих мест.