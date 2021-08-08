В Польше, на текущий момент, официально имеют вид на жительство 277 000 граждан Украины. Для сравнения, около 270 тысяч человек составляет население Житомира.

Всего статус польского ВНЖ имеют около полумиллиона иностранцев.

Об этом передает Polskie Radio со ссылкой на представителя Управления по делам иностранцев Польши Якуба Дудзяка.

По его словам, также вид на жительство в Польше имеют:

34 тысяч белорусских граждан,

20 тыс - граждан Германии,

13 тыс - России,

11 тыс - Вьетнама,

10 500 - Индии,

9 тыс - Грузии,

8,5 тыс - Италии,

6,5 тыс - Китая,

6,5 тыс - Британии.

За первые шесть месяцев 2021 года количество иностранцев с видом на жительство в Польше выросло почти на 42 тысячи человек. Наибольший прирост среди иностранцев касается граждан: Украины - на 31,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что в Польше хотят облегчить условия заробитчанам из Украины, чтобы закрыть дефицит рабочей силы.

Как сообщала "Страна", в Польше в каждой четвертой фирме изъявили желание нанять на работу граждан Украины. В наших работниках ценят старательность, трудолюбие и умение быстро адаптироваться.

Также мы писали о том, что спортсменке Тимановской предложили в Польше работу и деньги.

Напомним, что в Польше задержали семерых граждан Украины, создавших масштабную нелегальную табачную фабрику.