В Киеве, в местном озере Радунка, случилась трагедия. В субботу, 7 августа, там утонула беременная девушка. Об этом сообщили в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что беременная женщина и ее мужчина отдыхали на озере. Пара решила поплавать на матрасе, но заплыла далеко от берега.

На середине озера девушка начала кричать о том, что не умеет плавать, после чего упала в воду. Парень, по некоторым данным, был в состоянии алкогольного опьянения и спасти девушку не сумел.

"Почему парень не присмотрел за своей девушкой или не помог, ответить не может", - говорится в посте.

Прибывшие на место медики констатировали смерть беременной. Мужчина не пострадал.

Как сообщала "Страна", в Житомирской области пьяный лишил жизни отца, угнал авто брата, взял дочерей и специально врезался в столб.

Напомним, что в Киеве поймали одного водителя маршрутки под наркотиками, а второго - под алкоголем. Обоих водителей отстранили от управления транспортом. Инспекторы составили на них протоколы.