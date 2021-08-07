Если в любой школе в Украине будет вакцинировано от коронавируса COVID-19 не менее 80% педсостава, то она продолжит работу в условиях попадания населенного пункта в "желтую" или даже "красную" зону заболеваемости ковидом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "РС".

По его словам, в некоторых государствах фиксируются вспышки заболеваемости ковидом в учебных заведениях среди учителей, а не учащихся.

Кузин сообщил, что многие подхватывают новый опасный штамм "Дельта" во время путешествий, в том числе и заграничных.

"Поэтому сейчас также изменены правила по пересечению государственной границы. И мы стараемся не допустить попадания этого вируса в большом количестве на территорию Украины. Мы также знаем, что определенная часть приходилась именно на вспышку на местах работы. То есть это организованные коллективы, закрытые помещения, плохая вентиляция. Поэтому сейчас приоритезировали вакцинацию организованных коллективов. Поэтому мы изучаем эти уроки, имплементируем их в Украине", – сказал главный санврач.

Он также выразил надежду, что новая волна COVID-19 будет незначительной для Украины.

Мы разбирались, начинается ли в Украине новая волна коронавируса после проникновения очень заразного штамма "дельта".

Напомним, что в самое ближайшее время локдаун в Украине не ожидается.