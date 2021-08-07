В Минздраве Украины рекомендовали уменьшить интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавируса COVID-19. Заявляется, что это необходимо для охвата большего числа людей.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин, передает УНН.

Кузин предложил обратиться к исследованиям ученых на примере вакцины CoronaVac. По его словам, во многим странам они проводились с интервалом в 14 дней.

"Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал", - сказал Кузин.

По его словам, в МОЗ решили сфокусироваться на прививках тех, кто находится в группах риска. Это медики, работники критической инфраструктуры, учителя.

По последним данным Минздрава, в Украине уже вакцинировано более 4 миллионов граждан. Из них полностью иммунизированы 2,3 миллиона человек. Всего людям было сделано проведено 6,4 млн прививок.

Как сообщала "Страна", третий день подряд число заражений в Украине превышает планку в 1 000 человек.

Напомним, что в ходе исследований в Чили выяснили, что эффективность вакцины CoronaVac составляет от 65 до 90%.