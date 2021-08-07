Украинского бойца, который погиб 7 августа в зоне проведения операции объединенных сил, звали Ярослав Семеняк. Он был 32-летним уроженцем Конотопского района Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

Мужчина прослужил чуть больше года - к службе по контракту он приступил в июне 2020. Носил звание младшего сержанта военной части А1376.

Напомним, в июне под обстрелом на Донбассе погиб Владимир Белов. Уроженец Мукачево 1984 года рождения. В том же месяце, несколькими днями ранее, погибла 22-летняя девушка - лейтенант ВСУ Карина Шемчук.

В зоне проведения ООС на Донбассе действует режим прекращения огня. Однако противник часто его нарушает и это приводит к гибели украинских военных. Весной под минометным огнем погибло четверо бойцов ВСУ за один день.

Также "Страна" писала, что в июле из-за обстрелов на Донбассе получили ранения семь украинских военных. Состояние здоровья одного из них оценивалось как тяжелое, еще двое были в состоянии средней степени тяжести.