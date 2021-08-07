Налоговой в Украине могут вскоре предоставить право взимать налог с доходов, которые люди получили "из неизвестных источников". Законопроект, описывающий эту процедуру, находится на финальной стадии подготовки.

Об этом сообщил глава парламентского профильного комитета, представитель "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, у налоговиков появится возможность "спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива". Если человек не сможет ответить на вопросы или показать декларацию об амнистии, он будет вынужден оплатить налог на расходы, которые не может объяснить.

Гетьманцев добавил, что в Кабмине уже готовят внесение проекта закона в парламент.

Фото: facebook.com/danil.getmantsev

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