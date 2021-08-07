Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая получила от Варшавы гуманитарную визу, сможет в Польше продолжать карьеру. Более того, ей уже предложили спонсорские деньги.

Об этом общественности сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Польши.

Опубликован отчет о проведении рабочей встречи с Тимановской. В ходе мероприятия легкоатлетка получила поддержку для пребывания в Польше и "развития профессиональной спортивной карьеры".

Попутно глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек предложил ей спонсорскую поддержку. Бизнесмен отметил, что принятие предложения Кристиной Тимановской будет для компании честью.

Напомним читателям, как развился скандал вокруг Кристины Тимановской. Белорусский олимпийский комитет республики внес ее в заявку на эстафету, но не поставил в известность. Спортсменке это не понравилось. Когда она выступила с критикой НОК, тренер велел ей собираться в аэропорт и лететь в Минск. Девушку, по ее словам, пытались вывезти на родину силой.

После этого она обратилась за помощью в МОК и попросила убежища у Польши.