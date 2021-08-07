В пятницу и субботу, 7 и 8 августа, в Афганистане вооруженные формирования "Талибана" установили контроль над сразу двумя областными центрами. Они заняли столицы провинций Джаузджан на севере и Нимроз на юге - города Шибарган и Зарандж соответственно.

О занятии Шибаргана в субботу заявил вице-губернатор территории Кадер Малия, передают AFP и BBC.

В пятницу талибы без существенного сопротивления заняли Зарандж, столицу провинции Нимроз. Официальный Кабул пока никак не прокомментировал происходящее. После захвата города талибы выпустили всех заключенных местной тюрьмы: как боевиков, так и уголовников.

Наступление Талибана проходит на фоне попыток США его остановить с помощью бомбардировок. B-52 Stratofortress пытаются остановить продвижение талибов на ключевые города.

По данным журналистов, талибы также ведут наступление на Герат, Лашкаргах и Кандагар.

В Таджикистане уже готовятся принимать беженцев из Афганистана.

Ранее генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко назвал причинами американского провала высокомерие и лживость.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил о готовности помочь Таджикистану в случае проблем с Афганистаном после установления там власти "Талибана".