В это воскресенье, 8 августа, в Украине будет жаркая погода, местами столбики термометров поднимутся до отметки +33 градусов по Цельсию. В восточных регионах ночью пройдут дожди, в остальной части синоптики прогнозируют сухую погоду.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

В западной части страны днем будет довольно жарко +27...+31 градус. Ночью заметно прохладнее +14...+11 градусов. Осадков не прогнозируется.

На востоке днем столбики термометров поднимутся +33...+31 градус. Днем аномальная жара отступит и температура воздуха опустится до +14...+20. Ночью ожидаются дожди.

В южных областях днем будет +29...+31 градус, ночью +15...+20. Без осадков.

В Киеве и северных регионах Украины днем воздух прогреется до +26...+29 градусов, ночью температура опустится до отметок +12...+15.

Напомним, согласно прогнозу швейцарских ученых в ближайшие годы Землю ожидают новые температурные рекорды.

Также "Страна" подробно рассказывала как в июле Украина стала самой жаркой среди европейских стран и как украинцы справлялись с аномальной жарой. Согласно прогнозу погоды на все лето август в Украине тоже будет жарким, но с грозовыми дождями.