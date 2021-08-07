В Анапе благодаря беспилотнику удалось спасти жизнь тонущему человеку. Инцидент произошел в районе центрального городского пляжа. Дрон сумел доставить молодому человеку спасательный жилет. В мировой практике подобные случаи уже были - в Австралии благодаря дрону удалось помочь ныряльщику, на которого напала акула.

Об этом сообщает местное СМИ "Анапа Регион".

Сообщается, что переоценивший свои силы молодой парень заплыл слишком далеко и начал тонуть.

"Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы", - сообщили в России.

Как сообщала "Страна", с августа на курорты Краснодарского края пустят только привитых от коронавируса. Через месяц ограничение станет еще более жестким.

Интересно, что вода в Балтийском море оказалась теплее, чем в Одессе из-за непогоды на побережье Черного моря.

Напомним, что синоптик предупредила, где в Украине могут появиться смерчи. Поэтому если вы собираетесь выходные в дорогу, на природу, в поле, в лес, на речку или море - будьте внимательны и осторожны.