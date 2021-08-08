Разливное пиво, которые люди более активно пьют в летний период, может быть опасно. С таким комментарием выступила Наталья Круглова, диетолог.

Врач рассказала, что емкости, в которых хранится хмельной напиток, нужно обрабатывать специальным способом. Иначе могут образовываться опасные бактерии.

Круглова сообщила, что употребление пива из неправильно очищенных контейнеров может негативно сказаться на здоровье потребителей - вызвать отравления и кишечные инфекции.

Отдельно в комментарии Москве 24 российский диетолог акцентировала внимание на нефильтрованном пиве, популярном среди граждан.

По словам специалиста, нефильтрованное пиво может испортить температура хранения. Если она повышена, пиво забродит и изменит вкус. Именно так, кстати, и можно определить, что пить его не стоит - вероятна интоксикация.

Ранее об опасности распития алкоголя украинцев предупреждали в Минздраве. В МОЗ перечислили заболевания, которые может вызвать чрезмерное употребление крепкой продукции.

Также "Страна" публиковала советы врачей и экспертов о том, можно ли пить алкоголь до и после вакцинации от коронавируса.