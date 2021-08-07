С 11 августа в Чили начнут вакцинировать от коронавируса третьей дозой препарата людей от 55 лет. Делать третью прививку будут гражданам 55+, которые ранее получили две дозы препарата Sinovac. Причем третью прививку им будут делать вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, основной целью ревакцинации является стремление защитить население от штамма дельта. На следующей неделе чилийцам от 55 лет и старше в Чили, которые ранее были привиты двумя дозами Sinovac, будут делать третью прививку препаратом AstraZeneca. Для тех, кто младше 55 лет, бустерная вакцинация начнется осенью препаратом Pfizer-BioNTech.

Отметим, что все вышеперечисленные вакцины от коронавируса на сегодняшний день доступны в Украине. Препарат от Sinovac был первым, который появился в центрах массовой вакцинации.

Первой страной, которая стала вакцинировать население третьей дозой препаратом от коронавируса, стал Израиль.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения требует ввести мораторий на вакцинацию третьей дозой. ВОЗ аргументирует свое требование тем, что вакцины от коронавируса в мире распределены несправедливо.

В свою очередь, в Минздраве Украины планируют повторную вакцинацию от коронавируса для тех, кто уже сделал две прививки, только через год. Вопрос бустерной вакцинации (введение третьей прививки другим препаратом для повышения эффективности) МОЗ рассмотрит только тогда, когда будут окончательные выводы о ее эффективности.