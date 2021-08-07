В течение года четверть компаний Польши планируют взять на работу украинцев, это значительно больше, чем во времена до пандемии коронавируса. В работников из восточных стран поляки ценят старательность, трудолюбие и умение быстро адаптироваться.

Об этом сообщает inPoland со ссылкой на исследования.

Согласно данным исследования, до того, как пандемия коронавируса охватила мир, каждая десятая компания хотела трудоустроить украинских заробитчан. Сейчас же эта цифра значительна возросла - каждая четвертая компания Польши хочет взять на работу украинцев.

Указано, что основная причина возросшего спроса на работников из Украины - их положительный опыт труда в Польше. При этом почти в половине польских компаний к украинцам относятся нейтрально и только 8% предпринимателям негативно настроены к нашим гражданам.

На вопрос, что именно ценят работодатели в сотрудниках из стран Востока, 42% ответили, что старательность и трудолюбие, а 32% - быструю адаптацию и опыт.

Напомним, только за первые шесть месяцев текущего года в Польшу приехали почти два миллиона украинцев.

Но не обходится и без трагических историй - во время вечерней работы в Польше погиб работник из Украины. Его придавило домкратом.