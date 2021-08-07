В Украину должны поставить еще 17 миллионов доз препарата от коронавирусной инфекции Pfizer, с которой ранее случились скандалы, связанные с нарушением правил хранения и применения. Это должно произойти до 31 декабря 2021 года.

Об этом заявил главный санврач Украины Игорь Кузин, сообщает "РС".

"Вспышка [ковида] может произойти раньше, чем эта вакцина доедет и будет возможность выбирать [вакцины]", – подчеркнул Кузин.

Он добавил, что до конца года планируют вакцинировать более 50 процентов населения Украины, а уже сделано 6 миллионов прививок. А задача до конца осени - вакцинировать 5 миллионов человек.

Как сообщала "Страна", в бывшем городе Днепропетровск медперсонал перепутал шприцы для вакцины Pfizer, предложив использовать вместо них шприцы Moderna.

А в Чернигове обнаружили грубые нарушения хранения Pfizer. В четырёх из пяти проверенных Виталием пунктов вакцинации нарушается температурный режим по хранению вакцин.

Напомним, что эффективность вакцины CoronaVac против коронавируса в ходе массовой вакцинации в Чили оценили в 65-90%.