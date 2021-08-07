Сегодня, 7 августа, Нацполиция сообщила о разоблачении очередной группы аферистов. На этот раз - в Тернопольской области.

Схему мошенничества правоохранители описывают на своем сайте так: группа людей брала деньги с граждан якобы за помощь в трудоустройстве за границей.

Организовали незаконный бизнес муж и жена из Тернополя. Они имели троих сообщников.

Доверчивые граждане отдали аферистам в общей сложности полтора миллиона гривен. Силовикам известно о 192 обманутых украинцах, которые лишились денег, но так и смогли отправиться работать за рубеж.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты проходят по четвертой части статьи 190 под названием "Мошенничество". Санкция - до 12 лет тюрьмы.

На днях "Страна" сообщала об очередной мошеннической афере. А именно у украинцев выманивали деньги под видом вознаграждения за участие в соцопросах.

Отдельно мы публиковали семь главных схем, как в Украине обманывают с недвижимостью.