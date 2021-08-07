Представитель так называемой "народной милиции ЛНР" Иван Филипенко заявил, что Вооруженные силы Украины занимаются оборудованием новых позиций на линии разграничения. Причем привлекают для этого не военнообязанных людей, а гражданских.

Об этом сообщает "РИА Новости" в субботу, 7 августа.

По словам Филипенко, ВСУ проводит инженерные работы для сооружения новых позиций в районе поселка Трехзибенка (подконтрольная Киеву часть Луганской области).

Кроме того, он рассказал, что для того, чтобы вырыть окопы, привлекают гражданских, которых правоохранители задерживали за несущественные правонарушения.

Между тем 7 августа на неподконтрольном Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, а еще один боец Украины получил ранения. В этом обвинили войска противника, которые нарушили Минские договоренности и применили противотанковую управляемую ракету.

За несколько дней до этого, "ДНР" и ВСУ обвинили друг друга в обстреле жилых домов.

Напомним, так называемы "глава ДНР" заявил, что готов прибегнуть к контрнаступлению, если Киев перечеркнет попытки мирного урегулирования конфликта.