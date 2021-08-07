В "ЛНР" заявили, что ВСУ заставляет мирных граждан рыть окопы за нарушения
Представитель так называемой "народной милиции ЛНР" Иван Филипенко заявил, что Вооруженные силы Украины занимаются оборудованием новых позиций на линии разграничения. Причем привлекают для этого не военнообязанных людей, а гражданских.
Об этом сообщает "РИА Новости" в субботу, 7 августа.
По словам Филипенко, ВСУ проводит инженерные работы для сооружения новых позиций в районе поселка Трехзибенка (подконтрольная Киеву часть Луганской области).
Кроме того, он рассказал, что для того, чтобы вырыть окопы, привлекают гражданских, которых правоохранители задерживали за несущественные правонарушения.
Между тем 7 августа на неподконтрольном Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, а еще один боец Украины получил ранения. В этом обвинили войска противника, которые нарушили Минские договоренности и применили противотанковую управляемую ракету.
За несколько дней до этого, "ДНР" и ВСУ обвинили друг друга в обстреле жилых домов.
Напомним, так называемы "глава ДНР" заявил, что готов прибегнуть к контрнаступлению, если Киев перечеркнет попытки мирного урегулирования конфликта.