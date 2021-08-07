В субботу, 7 августа, недалеко от Киева по Одесской трассе девушка хотела совершить самоубийство, прыгнув с пешеходного моста. Ее спас мужчина, который проезжал мимо на мотоцикле.

Об инциденте рассказал Тelegram-канал "Киев. Оперативный".

На кадрах с места событий видно девушку, которая сидит на мосту, а возле нее стоит парень с велосипедом. К ней подходит еще один мужчина и валит ее асфальт. Это и был мотоциклист, который рассказал, что увидел ее, когда проезжал мимо.

Увидев девушку, мужчина развернулся и вернулся к ней. Когда он подошел, возле нее уже был велосипедист, но девушка отказывалась слезать. Тогда парень захватил ее и повалил на землю. На видео попал отрывок их разговора, в котором девушка рассказала, что ей не хочется жить.

Мотоциклист пытался переубедить ее совершать самоубийство, сказал, что "любую проблему можно решить" и "надо пойти домой, отрезветь и подумать еще раз". Девушка рассказала, что сама она из Лисичанска (Луганская область) и дома у нее нет, а семья от нее не просто отказалась, но и забрала у девушки ребенка. Мотоциклист передал гражданку в руки правоохранителей.

Напомним, в Полтавской области мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с моста. Но его спасли две женщины, которые удерживали мужчину до приезда полиции.

Также сообщалось, что в Днепре парень пытался совершить суицид из-за неразделенной любви. Он хотел прыгнуть с Амурского моста, но вовремя одумался и ушел с моста вместе с подругой.