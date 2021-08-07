В субботу, 7 августа, в неподконтрольной украинским властям части Донецкой области противник нарушил режим тишины, использовав управляемую ракету. В следствии этого погиб один украинский военнослужащий. Еще один украинский боец получил ранение, его состояние здоровья оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба 58-ой отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что противник нарушил Минские договоренности и применил противотанковую управляемую ракету по автокрану, который помогал местным жителям в населенном пункте Пески (неподконтрольная Киеву часть Донецкой области) восстанавливать гражданскую инфраструктуру. В результате поражения погиб украинский военнослужащий.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что пострадал еще один боец - он был ранен и сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, 5 августа Украина и "ДНР" обвинили друг друга в обстрелах жилых домов. Председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко рассказал, что в результате обстрела Красногоровки пострадал мирный житель. В то же время, в "ДНР" сообщили об обстреле жилых домов Горловки.

Также "Страна" сообщала, что в июле в результате обстрелов на Донбассе пострадали семеро бойцов ВСУ.

Между тем, Кабинет министров Украины одобрил законопроект о переходном периоде на Донбассе. Среди прочего, в данном законе предлагают на закрепить определении России как страны-агрессора.