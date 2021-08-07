В ближайшее время украинские власти не собираются вводить локдаун из-за новой коронавирусной инфекции. При этом адаптивный карантин в городах и селах будет продолжаться. Подобные меры дают возможность следить за ковид-показателями в регионах и, уже исходя из них, вводить ограничения.

С таким заявлением главный санитарный врач страны выступил в интервью "Радио Свободе".

По словам Игоря Кузина, введение очередного тотального локдауна чиновники будут стараться оттянуть на максимально длительный срок. В то же время продолжат действовать санитарные ограничения адаптивного карантина.

"Адаптивный карантин - это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия", - объяснил Кузин в комментарии СМИ.

Тем временем, в Украине увеличилось количество суточных заражений коронавирусом. По итогам 7 августа, за сутки Covid-19 были инфированы 1 054 человека.

В Киеве уже началась подготовка к возможному локдауну - власти начали составлять списки для выдачи пропусков на транспорт - такие как те, которые действовали во время прошлого карантина.