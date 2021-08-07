Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих занимает третье место в финале Олимпиады-2020 в прыжках в высоту. Выиграла соревнования россиянка Мария Ласицкене, второе место - у австралийки Николы Макдермотт.

Борьба в финале получилась очень упорной и напряженной.

В итоге золотую медаль с результатом 2 метра 04 сантиметра завоевала россиянка. На втором месте, преодолев высоту в 2 метра 02 сантиметра, оказалась австралийская спортсменка Никола Макдермотт. А бронза уезжает в Украину. На третью ступеньку пьедестала почета поднялась наша Ярослава Магучих с результатом ровно в два метра.

Данная медаль стала уже 18-й для Украины. У нас одно золото, пять серебряных медалей и уже 11 серебряных.

Отметим, что четвертое место заняла украинка Ирина Геращенко. Она взяла высоту 1,98 м, но не взяла 2 метра.

Ранее, в субботу 7 августа, украинские болельщики радовались серебряным наградам, которые завоевали на Олимпиаде-2020 наши каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (дистанция 500 метров - Ред.) и боксер Александр Хижняк (правда в этом случае, можно говорить, что золотую медаль у украинца отобрал судья в ринге - Ред.).