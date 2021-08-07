С уходом в отставку министра МВД Арсена Авакова начались массовые задержания представителей ранее близкой ему ультраправой партии "Нацкорпус" в Харькове.

По данным следствия, организованная банда вымогателей, которой руководили представители местной организации "Нацкорпуса", действовала более трех лет. И в полиции не могли не заметить их деятельности.

По сведениям источников "Страны" в СБУ, ранее члены "Нацкорпуса" могли пользоваться своеобразным иммунитетом. Поэтому ни Департамент стратегических расследований, ни Департамент внутренней безопасности Нацполиции, ни местный уголовный розыск предпочитали в упор не замечать бандитов-отморозков в Харькове, которые судя по обнародованным спецслужбой некоторым материалам следствия действовали похлеще банд 90-х, не стеснялись в открытую угрожать расправой бизнесменам, были вооружены до зубов стрелковым оружием и гранатами, имели солидный финансовый ресурс.

Не исключено, что бандитов специально не разрабатывали структуры Нацполиции потому, что банде ассистировали действующие и бывшие сотрудники МВД - не давали ход заявлениям жертв и всячески содействовали в других сферах. В общем, националисты чувствовали себя полноправными хозяевами Харькова и не боялись обращений жертв в органы правопорядка.

Однако с уходом Авакова, рэкетирами, всерьез занялась СБУ (по некоторым данным, они уже давно вели эту, и не только эту, группу и начали действовать, как только поступила команда из Киева) и члены группировки так называемого Чилли-Вилли- он же 24-летний выходец из среды футбольных ультрас "Harkiv Hooligans" Сергей Величко (он же один из лидеров местного "Нацкорпуса") были задержаны и конвоированы в Киев для избрания меры пресечения.

Сотрудники СБУ в ходе обысков по месту жительства задержанных изъяли большое количество единиц стрелкового оружия, боеприпасов, удостоверения сотрудников полиции и крупные суммы в валюте и гривнах. По официальным данным пресс-службы СБУ в банду входили около 50 активных членов, а в месяц они зарабатывали на вымогательствах более 1 миллиона гривен.

"Страна" подробно рассказывает об этом деле, а также анализирует почему сейчас взялись за ранее "неприкасаемых" националистов и будут ли новые задержания.

Звонили бизнесменам и спрашивали когда их труп вывезут

Судебное заседание по избранию меры пресечения задержанным харьковским членам "Нацкорпуса" длилось в Шевченковском райсуде Киева с утра пятницы и до 03.00 раннего утра субботы 7 августа.

Несмотря на давление соратников, среди которых был ныне обвиняемый в нападении на Сергея Сивохо - Тамарин, с традиционными митингами и силовым противостоянием с полицией и судебной охраной, следственный судья Шевченковского суда отправил под стражу на 60 суток семерых подозреваемых активных членов преступной группировки.

Под стражей на два месяца без возможности внесения залога оказались неформальный лидер организации - Сергей Величко и его "побратимы" - Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

В Нацкорпусе уже заявили, что дело сфальсифицировали по приказу властей. И пообещали устраивать акции протеста около Банковой. "Будем биться за своих", - пообещал лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Тем временем, СБУ обнародовала рассекреченные материалы негласных следственных (розыскных) действий, на которых зафиксированы переговоры подозреваемых с предпринимателями, которых они "доили".

В опубликованном на сайте СБУ ролике можно услышать, как они препятствовали работе харьковских бизнесменов, занимающихся ритаульными услугами, обсуждали способы их запугивания и хвастались сожженными у несогласных платить рэкету микроавтобусами-катафалками. К слову, еще одна яркая параллель с лихими 90-ми - тогда в Киеве ритуальный бизнес также контролировали уголовные авторитеты, в частности киевская ОПГ Рыбки.

Аудиозаписи, зафиксированные в ходе проведения НСРД, состоят из восьми эпизодов противоправной деятельности. В первом собеседник по имени К. угрожает человеку по имени Игорь Р. (предприниматель), что он его "лично похоронит", если тот еще раз позволит себе заплатить с опозданием. Предприниматель Игорь Р. испуганным голосом обещает что "Диме все сказал, это в первый раз и такое больше не повторится. Извините" (Не исключено что имеется ввиду арестованный Дмитрий Колесников).

В следующем эпизоде другой подозреваемый спрашивает у собеседника на бандитском жаргоне, все это пересыпая обильным матом, когда он вывезет труп (намекая вероятно на него самого) с адреса - Культуры, 26, дескать "устали тебя здесь ждать, найдем тебя п...ас на другом адресе и посадим на бутылку. Ты с...ка с "Каретой" пи....с работаешь. Мы тебя догоним, я тебе говорю, Вася", - говорит рэкетир-участник разговора.

Карета - это с большой долей вероятности харьковские предприниматели - Наталья и Валерий Каретниковы, занимающиеся в Харькове похоронным бизнесом. В апреле этого года на Салтовке в Харькове бандиты сожгли их припаркованные микроавтобусы- катафалки и автомобиль их водителя.

В следующем эпизоде два собеседника обсуждают, как полицейские "списали" заявление о нападении на мужчину и женщину, за которым, по версии следствия, стоят задержанные и не дали делу законный ход.

"Там ни...я нету, харкнули в е..о. Ему. А она спряталась", - говорит один из собеседников.

В пятом эпизоде предполагаемые преступники обсуждают вопросы, связанные с давлением на бизнес, который они называют "Карета" (скорей всего похоронный бизнес четы Каретниковых).

"Макс и Чили (Сергей Величко "Чили") были на встрече в холе, когда вы говорили: "Блин, а что это у вас мало так этих моментов". "Север" (вероятный сообщник объясняет: "Б..я, мы там "Карету" рушим, "Карете" ценник, мы приезжаем и воюем с ней (…) Два дня назад звонит и говорит: "Кто это там такой у вас Олег Северов? Парень до...я наглый (…) он подошел в тупую на морозе и так вот колеса поштрыкал и сказал: "Я вас убью", - говорится на перехваченной аудиозаписи.Вероятно речь идет о проколах шин автомобилей харьковских предпинимателей Каретниковых.

Следующие два фрагмента записи повествуют о том, как подозреваемые рэкетиры обсуждают способы запугивания тех же бизнесменов-гробовщиков.

"Ты ходишь и колешь ей колеса. Здесь можно ж ее, б...ь контролировать и щипать. (…) Закрутить ее еще и "обилетить (…) Если вас сильно "Карета" е...т, и вы беспокоитесь, что с ней делать - звоните нам и мы будем их е....ть у вас на районе", - говорят участники разговора.

В последнем эпизоде проявляется уже видеозапись вымогательства вероятно у тех же предпринимателей Каретниковых из Харькова.

"Чтобы я тебя тут не видел, ты понял!? Что ты с..ка смотришь, животное. Ну это все, вы прое...ли, это не ваше, все бл.... Тебя тут забить сразу? Ты думаешь мы не знаем на чем ты ездишь, где ты ездишь, твои маршруты? Ну ты что, бессмертный? (…) Пи...а тебе будет. Еще раз увижу… Тебя хоронить завтра будут. Подумай о семье, о здоровье. Не дадим вам работать. Валера, мы власть в городе, ни...я не будет, бл..., ты понял?" - в стиле стрелок 90-х ведут диалог бандиты с организаторами ритуального бизнеса в Харькове - братьями Каретниковыми.

Кошмарили "застройщиков" за абонплату и рейдерили завод

У "Нацкорпуса" и без этой истории достаточно скандальный шлейф. Ранее представители этой организации не раз светились на силовых противостояниях с разными киевскими застройщиками под блогообразным видом протестов против хаотичной застройки Киева. Знающие люди говорят, что такие акции после "оплаты круглых сумм абонплаты" молниеносно затухали и перемешались на другие стройплощадки.

В сентябре 2016 года тогда еще называвшийся "Азовом" протест засветился под зданием Киевгостроя на улице Суворова в Киеве и вылился в масштабное хулиганство. Один из тогдашних лидеров - Сергей Филимонов (ныне откололся в собственную организацию "Гонор") даже пытался ударить начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко. Эта акция была связана с "закошмариванием" некоторых обьектов Киевгорстроя и позже была сразу свернута.

Позже в ноябре 2017 года представители этой радикальной организации разгромили стройплощадку на месте снесенного Сенного рынка, где строится жилой комплекс Ярославов Град в 22 этажа.

С 2018 года радикалы переместились на стройплощадку ЖК Патриотика на озерах ныне рухнувшего застройщика "Аркада". Представители Нацкорпуса якобы протестовали против банка "Аркада" и строительства жилмассива. Нацкорпус осуществлял силовые налеты на стройплощадку на протяжении длительного периода. Во время одной из массовых драк радикалы сломали забор, сожгли технику и не пускали к ней пожарные машины, избили охранников и строителей. Было госпитализировано 50 человек, задержано - 10.Пока стройка была остановлена в среде инвесторов утверждали, что нацкорпусовцы наладили бизнес по вывозу песка со стройплощалки и продаже его на предприятия ЖБК им.Ковальской.

Не менее мутной считается и история как Нацкорпус занял помещения бывшего завода "Атек" возле станции метро "Святошин", где до сих пор находятся возведенные им помещения и штаб-квартира.

Также с Нацкорпусом была связана целая серия загадочных смертей его членов, в которой многие обвиняют руководителей партии и "Азова".

Кроме того, один из лидеров "Нацкорпуса" Сергей Коротких фигурирует и в деле гибели главы "Белорусского дома в Киеве" Виталия Шишова ("Страна" уже подробно об этом писала).

Почему сейчас начались облавы

Источники в силовых структурах говорят, что в ближайшее время могут начаться задержания представителей Нацкорпуса и в других городах.

"Материала много накоплено. Они в последние годы не очень стеснялись кошмарить бизнес. Но при Авакове делам опасались давать ход. Теперь же поступила команда и началась разработка по уже имеющимся материалам", - говорит источник.

Ранее "Страна" писала, что после отставки Авакова остается неясной судьба "Нацкорпуса" и полка Нацгвардии "Азов", которых связывали с экс-министром.

Наши источники тогда рассказывали, что у власти есть два возможных пути. Во-первых, перевербовать партию Билецкого под свои задачи. Во-вторых, зачистить ее как потенциальную угрозу.

Нынешние облавы и жесткие приговоры судов теоретически могут указывать на то, что власти решили пойти по второму пути - зачистки. Тем более, что по всем прогнозам осенью возможны попытки организаций массовых выступлений против Зеленского и Нацкорпус (как и другие националисты) могли бы сыграть в них далеко не последнюю роль (особенно с учетом тяжелого расставания Авакова и президента). А потому НК и пытаются заранее приструнить.

Кроме того, как уже писала "Страна", идут движения по переподчинению Нацгвардии президенту.

И это не менее важный процесс.

Потому что в составе Нацгвардии находится полк "Азов" - крупное и хорошо вооруженное подразделение (в его составе два батальона, артиллерийский дивизион с тяжелыми гаубицами Д-30 и танковая рота), на которое имеет прямое влияние Билецкий.

"Если у Билецкого забрать контроль над "Азовом", Нацкорпус превратится в обыкновенную банду", - говорит источник в силовых структурах.

С другой стороны, следует подождать дальнейших действий власти. Будут ли новые зачистки? В каких масштабах? Коснутся ли они руководителей Нацкорпуса? И как будет реагировать сам Нацкорпус?

С учетом этого и можно будет ответить на вопрос - действительно ли речь идет о намерении власти всерьез разобраться с ультраправой организацией с большим криминальным шлейфом, либо это лишь попытка перехватить над ней контроль.