В Киеве закончилось прощание с Евгением Марчуком, экс-премьера похоронят на Байковом. Фоторепортаж "Страны"
Сегодня, 7 августа, в Киеве прошла церемония прощания с первым председателем Службы безопасности Украины и экс-премьером Евгением Марчуком.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Церемония прощания прошла на улице Грушевского в присутствии почетного караула. После прощания гроб с телом Евгения Марчука вынесли из здания и повезли для погребения на Байковое кладбище столицы. На церемонии прощания заметили нардепа Иванну Климпуш-Цинцадзе и секретаря СНБО Алексея Данилова.
Напомним, Евгений Марчук был достаточно известной личностью. Он был не только генералом, а и четвертым премьер-министром Украины, первым председателем Службы безопасности Украины, секретарем СНБО и министром обороны. Он также был членом Трехсторонней контактной группы, в которой отстаивал интересы Украины.
"Страна" подробно рассказывала о жизненном пути Марчука, его карьере и семье.
Мы также писали, что в Службе безопасности Украины назвали причину смерти Марчука. По информации силовиков, причиной трагедии стал коронавирус. Болезнь спровоцировала почечную недостаточность.