Сегодня, 7 августа, в Киеве прошла церемония прощания с первым председателем Службы безопасности Украины и экс-премьером Евгением Марчуком.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Церемония прощания прошла на улице Грушевского в присутствии почетного караула. После прощания гроб с телом Евгения Марчука вынесли из здания и повезли для погребения на Байковое кладбище столицы. На церемонии прощания заметили нардепа Иванну Климпуш-Цинцадзе и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, Евгений Марчук был достаточно известной личностью. Он был не только генералом, а и четвертым премьер-министром Украины, первым председателем Службы безопасности Украины, секретарем СНБО и министром обороны. Он также был членом Трехсторонней контактной группы, в которой отстаивал интересы Украины.

"Страна" подробно рассказывала о жизненном пути Марчука, его карьере и семье.

Мы также писали, что в Службе безопасности Украины назвали причину смерти Марчука. По информации силовиков, причиной трагедии стал коронавирус. Болезнь спровоцировала почечную недостаточность.