Пожилые россиянки, которые называют себя "отрядам Путина", призывают запретить в России продажу сумок французского модного дома Louis Vuitton. Аргументируют свой призыв женщины тем, что во времена войны они "делали сумки из кожи людей", а еще тем их продукция стоит недоступно дорого.

Соответствующее видеообращение обнародовано на Youtube-канале "Отряды Путина Soc Sprav".

На видео пять пожилых россиянок, которые представляются как "отряды Путина", у двоих в руках бумажные листы с напечатанной на них символикой Louis Vuitton. Одна из них говорит, что они просят запретить на территории России продажу продукции бренда Louis Vuitton.

"Это женские сумки. Они еще во время войны сотрудничали с фашистами. И, как было известно, они делали это из кожи людей... Мы категорически возражаем, чтоб этот бренд был у нас. Мало того, что эта цена недоступна, зачем она здесь нужна, так это еще и раздражает просто! Мы - победители, и должны смотреть на вот это вот!" - говорит пенсионерка.

В конце видео решительно настроенные женщины сжигают бумагу, на которой напечатана символика бренда.

Напомним, в 2017 году активисты из организации "Отряды Путина" разгромили штаб оппозиционного российского политика Алексея Навального.

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