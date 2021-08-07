Житель города Ливерпуль 55-летний пенсионер увидел знаменитое Лох-Несское чудовище и даже смог нарисовать его. Об этом сообщает ежедневная газета "Daily Star" в пятницу, 6 августа.

В частности, данный мужчина недолго смог наблюдать за мифическим существом. В издании напомнили, что в 2021 года пенсионер стал уже девятым, кто видел неуловимое чудовище.

Колин Вик (так зовут пожилого жителя Ливерпуля - Ред.) наблюдал в прошлом месяце в бинокль за замком Аркарт, который находится в шотландских горах на берегу озера Лох-Несс. После некоторого времени, турист заметил в воде странные движения большого существа.

В свою очередь, Гари Кэмпбелл, который является хранителем официального реестра регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища, занес в документы увиденное пенсионером.

Позже стало известно, что 55-летний Колин даже смог перенести увиденное им еще 30 июля существо на бумагу.

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