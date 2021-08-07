Вчера, 6 августа, жители Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В пятницу исполнилось 76 лет ядерному удару ВВС США по этому японскому городу.

В Токио памятная церемония прошла в Парке Мира, расположенном в центре города. По всей Японии вчера была объявлена минута молчания. Она началась в 08:15 по местным часам (ночь 7 августа, 02:15 по Киеву, из-за разницы во времени - Ред.).

Начало минуты молчания не случайно. Это момент взрыва атомной бомбы над Хиросимой в 1945 году. Власти Хиросимы хотели, чтобы на Олимпийских играх, также прошла в этот день церемония памяти жертв ядерной бомбардировки. Однако глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отказался давать добро на эту акцию. Спортивные функционеры объяснили свою позицию тем, что по сложившейся традиции участники Олимпиады отдают дань памяти жертвам трагедий в разных странах в самый последний день Игр, на церемонии закрытия, как передает агентство ТАСС.

Напомним, что 7 августа в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг украинский боксер Александр Хижняк несправедливо потерял золотую медаль из-за спорного решения рефери в ринге.

Также сегодня Украина получила серебро на дистанции каноэ-двойки на 500 метров, благодаря успеху Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой.