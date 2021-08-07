Во Франции молодые люди стали намеренно заражаться коронавирусом, чтобы избежать вакцинации. Целью они называют получение "Санитарного пропуска", который в стране стал обязателен для посещения любых публичных мест. Об этом сообщает Focus.

"В худшем случае это (коронавирус - Ред.) уложит меня в постель на несколько дней, в лучшем случае у меня вообще нет симптомов", - цитируют журналисты 20-летнего парня, который хочет заразиться.

В то же время другой молодой человек рассказал представителям СМИ, что намеренно перестал носить маску и стал реже мыть руки, чтобы побыстрее заболеть, выздороветь и получить заветный "Санитарный пропуск". Уточним, что санитарный пропуск как обязательный документ для всех граждан Франции вступит в силу уже в этот понедельник. Законопроект, поддержанный парламентариями, предусматривает, что этот пропуск получают люди, которые либо вакцинировались от коронавируса, либо переболели ним. Без документа будет невозможно пойти в ресторан, кафе или любое другое место.

Журналисты также привели слова 20-летней студентки, которая сказала: "Честно говоря, если бы подруга сказала мне, что у нее Covid, я бы, возможно, пошла к ней, чтобы она на меня покашляла". Она предпочитает, чтобы иммунитет научился "побеждать болезнь естественным путем".

Еще один молодой человек из Франции пишет: "Я предпочел бы иметь Covid один раз, чем вакцинироваться каждые три месяца до конца жизни".

Подобные высказывания массово ходят в социальных сетях. Вот что пишет еще одна пользовательница, когда ее муж был помещен в карантин из-за Covid-19. "Я перепробовала все, чтобы получить это. Невозможно".

Эксперты осуждают такое отношение. "Они не понимают реальной тенденции, - сказал эпидемиолог Филипп Амуайель. - Играть в такие игры с вирусом - это "полная ошибка. Молодые люди чувствовали себя в безопасности, но в последнее время средний возраст пациентов интенсивной терапии, страдающих Covid, снизился. И даже если инфекция изначально протекает бессимптомно, нельзя игнорировать риск долгосрочных последствий".

Напомним, во Франции уже месяц проходят акции протеста против санитарных пропусков.

Также "Страна" писала, что на прошлой неделе люди также вышли на улицы. Тогда бунтовали около 160 тысяч человек. Все это сопровождалось драками с полицией.