В субботу, 7 августа, в российском городе Новый Уренгой произошло необычное трагическое происшествие. Здесь, житель многоэтажки устроил взрыв газа, чтобы покончить жизнь самоубийством.

Видео с места происшествия обнародовал Telegram-канал "Life Shot"

Взрывом газа мужчина разрушил не только свою квартиру, но и соседнюю. Помимо этого, в самом многоэтажном доме на одной из стен появилась трещина.

В данный момент спасатели занимаются срочной эвакуацией жильцов дома, а виновника госпитализировали в местную больницу. Все детали данного происшествия выясняются правоохранителями.

Ранее "Страна" сообщала, что под Черниговом взрыв разрушил жилой дом, его хозяин погиб под обломками. По данным представителей регионального управления ГСЧС, в частном доме взорвался баллон с газом, в результате начался пожар, обрушилась крыша и внешняя стена дома.

Также напомним, что в Днепре прогремел взрыв, из-за ударной волны которого на первом этаже дома вылетели стекла. Дом, в котором произошел взрыв, оказался нежилым. Правоохранители принимают решение об открытии уголовного дела и выясняют все детали данного происшествия.