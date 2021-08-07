В субботу, 7 августа, в Киеве прощаются с первым председателем Службы безопасности Украины и экс-премьером Евгением Марчуком. Об этом сообщает "Страна".

Так, церемония прощания проходит на улице Грушевского в присутствии почетного караула. Предполагается, что прощание продлится до 15:00, после чего начнутся похороны.

На церемонии прощания заметили нардепа Иванну Климпуш-Цинцадзе и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Журналистам "Страны" удалось выяснить, что похоронят первого председателя СБУ на Байковом кладбище в Киеве.

Уточним, что Евгений Марчук был достаточно известной личностью. Он был не только генералом, а и четвертым премьер-министром Украины, первым председателем Службы безопасности Украины, секретарем СНБО и министром обороны. Он также был членом Трехсторонней контактной группы, в которой отстаивал интересы Украины.

"Страна" подробно рассказывала о жизненном пути Марчука, его карьере и семье.

Мы также писали, что в Службе безопасности Украины назвали причину смерти Марчука. По информации силовиков, причиной трагедии стал коронавирус. Болезнь спровоцировала почечную недостаточность.